Хаверц — о матче «Боруссия» Д — «Челси»: обе команды имеют хорошие шансы на победу

Нападающий «Челси» Кай Хаверц поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 15 февраля, начало — в 23:00 мск.

«Этот сезон складывается для нас не так просто, как ожидали. Теперь мы сосредоточимся на Лиге чемпионов, потому что знаем, что мы «турнирная команда» и что мы можем добиться многого в этом сезоне.

Лига чемпионов — особенный турнир, никогда не знаешь, что произойдёт. Мы были на 10-м месте в Премьер-лиге, когда сменили тренера в сезоне-2020/2021, и неожиданно сыграли в финале Лиги чемпионов. Здесь всё разворачивается очень быстро. Я думаю, что игра с «Боруссией» будет потрясающей, и обе команды имеют хорошие шансы на победу. Поэтому очень хочу посмотреть, что в итоге произойдёт», — приводит слова Хаверца официальный сайт лондонского клуба.

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