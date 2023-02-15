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ЦСКА обыграл «Динамо» в товарищеском матче

ЦСКА обыграл «Динамо» в товарищеском матче
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Сегодня, 15 февраля, состоялся товарищеский матч между московскими «Динамо» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» в Турции. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу красно-синих.

Счёт в игре на 31-й минуте открыл Эли Даса. Он, получив мяч за пределами штрафной, чётко пробил в верхний угол. В начале второй половины встречи Милан Гаич восстановил равенство на табло. Он подкараулил отскок мяча от штанги ворот Антона Шунина и забил в пустые. В самом конце игры Хесус Медина принёс команде Владимира Федотова победу.

Напомним, в последней очной встрече команда Славиши Йокановича оказалась сильнее армейского клуба. Тогда на табло был зафиксирован аналогичный счёт — 2:1.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
15 февраля 2023, среда. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва, Россия
0:1 Даса – 31'   1:1 Гаич – 56'   2:1 Медина – 88'
Удаления: Роша – 58' / нет
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