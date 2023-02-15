«Вперёд, «ПСЖ»… Все вместе». Неймар — после поражения от «Баварии»
Поделиться
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар выступил с заявлением после поражения от мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1). Форвард парижан призвал всех, имеющих отношение к клубу, к единству.
«Вперёд, «ПСЖ»… Все вместе», — написал Неймар на своей официальной странице в социальных сетях.
После поражения в матче, в котором единственный гол забил французский вингер «Баварии» Кингли Коман, Неймар вместе со своим одноклубником Лионелем Месси впервые за 10 месяцев подошёл к трибунам с болельщиками «ПСЖ», чтобы попросить у них прощения за неудачную игру. Ответная встреча с «Баварией» пройдёт в Мюнхене 8 марта. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
10 звёзд, которые больше всего упали в цене за три года
Комментарии
- 15 февраля 2023
-
19:06
-
19:01
-
18:55
-
18:50
-
18:42
-
18:41
-
18:30
-
18:28
-
18:25
-
18:18
-
18:15
-
18:09
-
18:00
-
17:59
-
17:46
-
17:40
-
17:33
-
17:33
-
17:24
-
17:17
-
17:12
-
16:57
-
16:49
-
16:45
-
16:40
-
16:38
-
16:36
-
16:30
-
16:23
-
16:22
-
16:20
-
16:15
-
16:15
-
16:13
-
16:05
Партнерский контент