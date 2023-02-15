«Вперёд, «ПСЖ»… Все вместе». Неймар — после поражения от «Баварии»

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар выступил с заявлением после поражения от мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1). Форвард парижан призвал всех, имеющих отношение к клубу, к единству.

«Вперёд, «ПСЖ»… Все вместе», — написал Неймар на своей официальной странице в социальных сетях.

После поражения в матче, в котором единственный гол забил французский вингер «Баварии» Кингли Коман, Неймар вместе со своим одноклубником Лионелем Месси впервые за 10 месяцев подошёл к трибунам с болельщиками «ПСЖ», чтобы попросить у них прощения за неудачную игру. Ответная встреча с «Баварией» пройдёт в Мюнхене 8 марта. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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