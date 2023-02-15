Источник: сборная Аргентины продлила контракт с главным тренером Скалони до 2026 года

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони продлил контракт с национальной командой до 2026 года. Об этом в своём «твиттере» сообщает аргентинский журналист Гастон Эдуль.

44-летний Скалони работает со сборной Аргентины с 2017 года. Специалист сначала был ассистентом предыдущего наставника аргентинцев Хорхе Сампаоли, однако после его увольнения возглавил национальную команду в 2018 году. Под руководством Скалони сборная Аргентины выиграла три трофея: Кубок Америки в 2021 году, Финалиссиму и чемпионат мира в 2022 году.

Скалони привёл Аргентину к первому с 1986 года чемпионству на мировом первенстве в Катаре. В финале аргентинцы сумели одержать победу над сборной Франции в серии пенальти (3:3, 4:2 пен.).

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