Роман Шишкин назвал мадридский «Реал» главным фаворитом Лиги чемпионов
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Бывший игрок сборной России Роман Шишкин рассказал о командах, которые считает фаворитами в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, в особенности выделив мадридский «Реал» как основного претендента на победу в турнире.
«ПСЖ» и «Бавария» в числе фаворитов на титул в этом году точно. Но кто-то из них скоро вылетит. Лига чемпионов — непредсказуемый турнир, всякое уже бывало. «Манчестер Сити» всегда называют фаворитом номер один, а побеждает каждый раз «Реал».
Думаю, что у опытных клубов шансов побольше. Мадридский «Реал» знает, как выигрывать этот турнир, они уже приспособились к нему. Думаю, что они главные фавориты Лиги чемпионов», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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