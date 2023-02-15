Грэм Поттер ответил своим критикам
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ответил людям, которые критиковали его за оправдания после поражений лондонского клуба.
«Если вы думаете, что можете начать тренерскую карьеру в девятом эшелоне английского футбола и дойти до поста в «Челси», играющем сейчас в Лиге чемпионов, не проявляя никаких эмоций и не жалуясь, я бы сказал, что вы ничего не знаете о жизни», — цитирует Поттера журналист Адам Ньюсон в своей социальной сети.
Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Челси» пройдёт на стадионе немецкого клуба сегодня, 15 февраля. Начало матча — в 23:00 мск. Ответная встреча состоится в Лондоне 7 марта и начнётся в то же время.
Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча
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