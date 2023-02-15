«У меня не было времени на эмоции». Форвард «Боруссии» Аллер — о борьбе с раком

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер рассказал, как его семья пережила процесс выздоровления ивуарийца от раковой болезни.
«У меня не было времени на эмоции. Она была занята детьми, я занимался другими делами. Я должен был быть честен: «Пожалуйста, присядь. Мне нужно сказать тебе кое-что серьёзное». Я должен был быстро сказать ей об этом, чтобы она смогла осознать это. Так происходит, когда вы женаты. Нужно делиться всем. Нельзя просто абстрагироваться от проблем.
Возможно, если бы мы с женой были одни, всё было бы иначе. Но как только у вас появляются дети, у тебя нет времени думать о плохом, потому что ты нужен им. Что бы ни происходило, ты должен показать им, что всё хорошо. Для них этот период был действительно сложным. Они видели, как я меняюсь, как меняется моё лицо. С этим было труднее всего. Ты чувствуешь напряжение и обеспокоенность. Всё по-другому», — приводит слова Аллера BBC.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
- 15 февраля 2023
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