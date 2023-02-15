Хави — о матче «Барселона» — «МЮ»: хотим доказать, что способны конкурировать в Европе

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится завтра, 16 февраля, начало — в 20:45 мск.

«Это будет потрясающая игра, захватывающий для болельщиков матч на выбывание. Обе команды находятся на пике сезона, очень хороши в форме и результатах.

Тен Хаг изменил облик команды. Поначалу это стоило ему дорого, но сейчас он отлично справляется со своей работой. Это мощная команда с очень сильной оборонительной линией, и она может осложнить нам выход в следующую стадию.

Я ожидаю много интенсивности и энергии, характерной для команды Премьер-лиги. Мы хотим показать, что находимся на уровне, позволяющем конкурировать в Европе», — приводит слова Хави издание Marca.

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