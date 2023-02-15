«Меня в эти годы здесь не было». Хави — о подозрении «Барселоны» в подкупе судей

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал скандал вокруг каталонского клуба. Напомним, сине-гранатовых подозревают в подкупе судей за то, что в период с 2016 по 2018 они платили бывшему вице-президенту технического судейского комитета, на что руководство выступило с официальным объявлением.

«Я стараюсь сосредоточиться на футболе, но «Барселона» оказалась в такой ситуации. Клуб уже сделал заявление. Оно было озвучено, и я согласен с этой позицией. Кроме того, в эти годы меня здесь не было. Но я защищаю наш клуб, не более того.

Мы всегда анализируем судей, ожидая, кто будет нас судить, идут ли они на контакт или нет… Эта работа происходит уже много лет внутри команды. В этом нет ничего нового», — приводит слова Хави издание Marca.

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