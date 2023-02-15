Аспиликуэта: пришло время показать, что «Челси» готов завоёвывать трофеи

Капитан и защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился о большом количестве новых игроков, которые пополнили стан клуба в зимнее трансферное окно, и их ожидаемом влиянии на будущее синих, в том числе завоевание трофеев.

«Январское трансферное окно было немного более загруженным, чем раньше. Моя роль заключается в том, чтобы помогать новичкам адаптироваться, потому что в футболе иногда не так много времени, чтобы начать свой путь в новом клубе и стране. Я пытаюсь помочь им интегрироваться в команду, чтобы они могли проявить себя и показать свои качества, потому что впереди нас ждут захватывающие времена.

Это вызов, и мне нравится пытаться объяснить новичкам и показать им, что такое «Челси», трофеи, которые мы выиграли, и те, которые мы хотим выиграть снова. К нам пришло много новых, молодых игроков, которые отличаются от наших прошлых подписаний. Речь идёт о настоящем и будущем клуба, и теперь пришло время показать, что мы готовы завоёвывать трофеи.

К нам пришло много новых игроков, некоторые из которых имеют большой опыт игры на самом высоком уровне. Они успели оказать большое влияние на команду, и это то, чего мы и хотим», — приводит слова Аспиликуэты официальный сайт клуба.

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