Аспиликуэта: не удивлён, что «Челси» не является фаворитом на победу в Лиге чемпионов

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ощущениями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится сегодня, 15 февраля, начало -в 23:00 мск.

«Я никогда не выходил на матч Лиги чемпионов с мыслью, что мы не сможем победить, и этот не исключение. Конечно, мы не в лучшей форме, но это новое соревнование, и мы должны доказывать это на поле. Не стоит заглядывать слишком далеко вперёд.

Я не удивлён, что мы не являемся фаворитами на победу в Лиге чемпионов, но важно то, что происходит на поле, и мы должны показать, что заслуживаем быть в следующем раунде. Реальность на поле, и мы должны быть готовы к этому вызову», — приводит слова Аспиликуэты официальный сайт лондонского клуба.

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