«Арсенал» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы команд на перенесённый матч 12-го тура английской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 15 февраля, и пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовый состав «Арсенала»: Рамсдейл, Томиясу, Салиба, Габриэл, Зинченко, Жоржиньо, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетиа.
Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Аке, Родриго, Де Брёйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Марез, Грилиш, Холанд.
«Арсенал» занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ после 21 сыгранного матча, набрав 51 очко. «Канониры» опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на три очка, имея одну игру в запасе.
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