«Боруссия» Д — «Челси»: стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала ЛЧ

Сегодня, 15 февраля, состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» примет «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиля Мансано прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Боруссия» Д: Кобель — Шлоттербек, Зюле, Геррейру — Джан, Озджан, Беллингем, Брандт, Вольф — Адейеми, Аллер.
«Челси»: Аррисабалага — Джеймс, Т. Силва, Кулибали, Чилуэлл — Лофтус-Чик, Э. Фернандес, Зиеш, Феликс, Мудрик — Хаверц.
В рамках группового этапа «Челси» стал победителем группы Е, опередив в таблице «Милан», «РБ Зальцбург» и загребское «Динамо». Дортмундская «Боруссия» выступала в квартете G, где заняла вторую строчку, уступив только «Манчестер Сити», но обойдя «Севилью» и «Копенгаген».
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