Чалов: РПЛ ослабела после отъезда легионеров. Я стал увереннее и получил доверие

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов назвал причины, по которым текущий сезон является самым успешным в его карьере.
«В чём причины того, что текущий сезон является лучшим в моей карьере? Одна из причин — чемпионат стал слабее из-за того, что уехало много хороших легионеров. Если вспоминать уровень сопротивления до отъезда иностранцев и после, «до» был он гораздо выше. Второе: я набрался опыта и стал чувствовать себя увереннее, получил доверие, и стало больше получаться.
Помогает ли мне зона комфорта из-за отсутствия конкуренции? У нас есть конкуренция. Но выходя на поле и забивая, понимаю: у меня ещё будет шанс в следующем туре. Благодаря этому чувствую себя раскрепощённо, уверенно», — приводит слова Чалова Sport24.
В текущем сезоне 24-летний Чалов сыграл 17 матчей в РПЛ, в которых забил 10 голов и сделал одну результативную передачу. Также нападающий один раз отличился в четырёх встречах Кубка России.
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