Игнатьев: появление Дзюбы дало мне новую мотивацию. Буду учиться у него

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев оценил работу московского клуба на сборах.

«Хорошо, что удалось одержать победу, она добавила нам положительных эмоций перед возобновлением чемпионата. Мы рады, что оказались сильнее. Да, оппонент не самый сильный, однако выигрыш придал нам уверенности.

На сборах проделали работу, приобрели серьёзный багаж. Результат можно назвать плодотворным. Уже настраиваемся на матч со «Спартаком», до него осталась неделя. Скоро начнём готовиться. Своей работой на сборах доволен. Появление Дзюбы дало мне новую мотивацию. Буду учиться у Артёма чему-то», — сказал Игнатьев в эфире клубного YouTube-канала.

Сегодня «Локомотив» разгромил «Фусан». Артём Дзюба отыграл тайм и не забил.