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«Бенфика» и «Брюгге» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 15 февраля, состоится матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Бенфикой». Команды будут играть на стадионе «Ян Брейдель» в Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Брюгге»: Симон Миньоле, Клинтон Мата, Джек Хендри, Брандон Мехеле, Денис Одои, Бьорн Мейер, Рафаэль Оньедика, Ханс Ванакен, Камаль Сова, Тажон Бушанан, Ноа Ланг.

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Александр Бах, Антониу Силва, Николас Отаменди, Алехандро Гримальдо, Флорентину Луиш, Шикинью, Жоау Мариу, Фредрик Эурснес, Рафаэл Силва, Гонсалу Рамуш.

«Порту» выиграл группу B, набрав 12 очков. «Брюгге» (11) занял вторую позицию и также вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Португальцы выиграли группу с «ПСЖ», «Ювентусом» и «Маккаби».