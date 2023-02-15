Тен Хаг: «Барселона» показывает свой лучший футбол за последние несколько лет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от предстоящей встречи 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной», а также похвалил игру сине-гранатовых в текущем сезоне. Матч состоится завтра, 16 февраля, начало — в 20:45 мск.
«Я уже бывал ранее в Испании. Но я думаю, что здорово встретиться с «Барселоной». Мне нравится философия этого клуба, и тот футбол, который воспитывает так много хороших игроков и большие команды. Мы действительно с нетерпением ждём встречи с ними.
Думаю, что «Барса» очень сложный клуб в управлении. Сейчас они показывают свой лучший футбол за последние несколько лет. Здесь можно увидеть влияние Круиффа», — приводит слова тен Хага официальный сайт клуба.
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом
- 15 февраля 2023
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