Тен Хаг: «Барселона» показывает свой лучший футбол за последние несколько лет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от предстоящей встречи 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной», а также похвалил игру сине-гранатовых в текущем сезоне. Матч состоится завтра, 16 февраля, начало — в 20:45 мск.

«Я уже бывал ранее в Испании. Но я думаю, что здорово встретиться с «Барселоной». Мне нравится философия этого клуба, и тот футбол, который воспитывает так много хороших игроков и большие команды. Мы действительно с нетерпением ждём встречи с ними.

Думаю, что «Барса» очень сложный клуб в управлении. Сейчас они показывают свой лучший футбол за последние несколько лет. Здесь можно увидеть влияние Круиффа», — приводит слова тен Хага официальный сайт клуба.

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом