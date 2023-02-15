Месси больше не хочет продлевать контракт с «ПСЖ». Он думает о переходе в «Интер Майами»

Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси становится всё менее уверенным в своём желании продлить контракт с парижским клубом. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, возможность «ПСЖ» продлить контракт с Месси, появившаяся после чемпионата мира 2022 года в Катаре, постепенно исчезает. Это происходит по мере того, как сам аргентинец пытается убедить сам себя, что его будущее не связано с Парижем. Сторона Месси всё ещё отказывается продлевать контракт с французским грандом, потому что футболист раздумывает над возможностью перехода в другой клуб. Одним из вариантов, который мог бы удовлетворить интересы Месси, называется клуб американской МЛС «Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бекхэм.

35-летний Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Его контракт с парижанами заканчивается в июне 2023 года. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готовится к возможному уходу аргентинца летом.

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