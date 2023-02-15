Чалов: никому не интересно играть в Азии. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК

Нападающий сборной России и московского ЦСКА Фёдор Чалов оценил перспективу перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола, заявив, что ни одному человеку неинтересно следить за азиатской Лигой чемпионов.
«Готов ли я морально к тому, что сыграл свой последний матч в еврокубках год назад? Очень надеюсь, что это не так. Никому не интересно играть в Азии. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК.
Там много хороших футболистов. Но никогда не поверю, что азиатская Лига чемпионов станет интереснее, чем европейская.
Демотивирует ли перспектива играть с Ираном и Таджикистаном? Сложно об этом говорить, потому что это не про футбол. Тема для меня сложная», — приводит слова Чалова Sport24.
Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных матчах решением УЕФА и ФИФА. В РФС обсуждалась возможность перехода в АФК, однако окончательно решение не было принято.
- 15 февраля 2023
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