Чалов: никому не интересно играть в Азии. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК

Нападающий сборной России и московского ЦСКА Фёдор Чалов оценил перспективу перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола, заявив, что ни одному человеку неинтересно следить за азиатской Лигой чемпионов.

«Готов ли я морально к тому, что сыграл свой последний матч в еврокубках год назад? Очень надеюсь, что это не так. Никому не интересно играть в Азии. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК.



Там много хороших футболистов. Но никогда не поверю, что азиатская Лига чемпионов станет интереснее, чем европейская.

Демотивирует ли перспектива играть с Ираном и Таджикистаном? Сложно об этом говорить, потому что это не про футбол. Тема для меня сложная», — приводит слова Чалова Sport24.

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных матчах решением УЕФА и ФИФА. В РФС обсуждалась возможность перехода в АФК, однако окончательно решение не было принято.