«Вы д***мо, и вы это знаете!» Фанаты «Боруссии» Д — в адрес «Челси»
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Сегодня, 15 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Челси» гостит у дортмундской «Боруссии». Перед стартовым свистком встречи немецкие фанаты подхватили кричалки английских болельщиков, выкрикивая оскорбления в адрес лондонского клуба.
«Вы д***мо, и вы это знаете!» — кричали фанаты дортмундцев на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Напомним, в рамках группового этапа «Челси» стал победителем группы Е, опередив в таблице «Милан», «РБ Зальцбург» и «Динамо» Загреб. «Боруссия» выступала в квартете G, где заняла второе место, уступив только «Манчестер Сити», но обойдя «Севилью» и «Копенгаген». Ответная встреча между «Челси» и «Боруссией» состоится 7 марта, начало — в 23:00 мск.
Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»
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