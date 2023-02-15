Фёдор Чалов прокомментировал слухи о возможном переходе в «Венецию»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за швейцарский «Базель», прокомментировал слухи о возможном переходе в итальянскую «Венецию», отметив, что единственным реальным вариантом для переезда в Европу была возможность остаться в Швейцарии.
«Что слышал об интересе к «Венеции»? Только в медиа и слышал, правда. Даже не помню, спрашивал ли агента. Это было уже давно, задолго до трансферного окна. Знаю много таких «интересов» — бывает, вкидывают кто-то из СМИ.
Было ли что-то конкретное? Я мог в «Базеле» остаться. Есть ли ощущение, что теперь будет сложнее уехать? Очень сильное. Стараешься думать не об этом, а о том, что футбол всё-таки остается футболом. И есть же, например, интерес к Захаряну. Спрос существует», — приводит слова Чалова Sport24.
- 15 февраля 2023
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