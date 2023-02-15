«Реал» — «Эльче»: Бензема укрепил преимущество мадридцев

Сегодня, 15 февраля, проходит матч в рамках 21-го тура чемпионата Испании, в рамках которого встречаются мадридский «Реал» и «Эльче». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Мадридцы укрепили преимущество на 31-й минуте. Гол на свой счёт записал Карим Бензема. Француз выиграл битву взглядов и уверенно переиграл Эдгара Бадию, мощно пробив пенальти в правый верхний угол.
«Сливочные» (45) занимают второе место в чемпионате Испании, «Эльче» (9) располагается на последней строчке в турнире.
Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер «Королевского клуба» покинет свой пост по окончании сезона и возглавит сборную Бразилии. Одним из главных аргументов в пользу кандидатуры итальянца назывались его хорошие отношения с рядом бразильских футболистов «сливочных».
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