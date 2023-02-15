«Боруссия» Д — «Челси»: команды не открыли счёт по итогу первого тайма

Сегодня, 15 февраля, проходит матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» принимает «Челси». Команды встречаются на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиля Мансано прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме «Боруссия» намного чаще владела мячом и нанесла больше ударов по воротам соперника — 11. «Челси», в свою очередь, смог совершить только четыре попытки взятия ворот. Примечательно, что удары обеих команд не попали в створ, а самый опасный момент был у футболиста «Челси» Жоау Феликса, который попал в перекладину на 38-й минуте встречи.

В рамках группового этапа «Челси» стал победителем группы Е, опередив в таблице «Милан», «РБ Зальцбург» и загребское «Динамо». Дортмундская «Боруссия» выступала в квартете G, где заняла вторую строчку, уступив только «Манчестер Сити», но обойдя «Севилью» и «Копенгаген».