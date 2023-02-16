«Арсенал» — «Манчестер Сити»: Холанд укрепил преимущество «горожан»

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил третий гол своей команды в проходящем в эти минуты матче АПЛ с лондонским «Арсеналом» (3:1), укрепив преимущество «горожан».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом тайме обе команды отличились по разу. На 24-й минуте счёт открыл бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне (0:1). Игрок «горожан» отличился после грубой ошибки японского защитника «Арсенала» Такэхиро Томиясу. На 42-й минуте нападающий «пушкарей» Букайо Сака реализовал 11-метровый удар, назначенный после спорного нарушения правил голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона на форварде «Арсенала» Эдди Нкетиа, сравняв счёт в матче (1:1).
На 57-й минуте второго тайма главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Арсенала», однако отменил своё решение после просмотра VAR. На 72-й минуте полузащитник «горожан» Джек Грилиш второй раз в матче вывел свою команду вперёд (1:2). Мяч попал в ворота хозяев после рикошета, голевую передачу на англичанина сделал Илкай Гюндоган.
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