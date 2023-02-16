«Ман Сити» обыграл «Арсенал» и сравнялся с «пушкарями» по очкам в таблице АПЛ

Завершился проходивший сегодня, 15 февраля, в Лондоне матч английской Премьер-лиги между местным «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 3:1 одержали гости.

В первом тайме обе команды отличились по разу. На 24-й минуте счёт открыл бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне (0:1). Игрок «горожан» отличился после грубой ошибки японского защитника «Арсенала» Такэхиро Томиясу. На 42-й минуте нападающий «пушкарей» Букайо Сака реализовал 11-метровый удар, назначенный после спорного нарушения правил голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона на форварде «Арсенала» Эдди Нкетиа, сравняв счёт в матче (1:1).



На 57-й минуте второго тайма главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Арсенала», однако отменил своё решение после просмотра VAR. На 72-й минуте полузащитник «горожан» Джек Грилиш второй раз в матче вывел свою команду вперёд (1:2). Мяч попал в ворота хозяев после рикошета, голевую передачу на англичанина сделал Илкай Гюндоган. На 82-й минуте нападающий «Сити» Эрлинг Холанд с передачи Де Брёйне забил третий мяч своей команды в матче, установив окончательный счёт 3:1.

После матча в активе «Арсенала» и «Манчестер Сити» стало по 51 очку. У лондонцев есть один матч в запасе.