«Боруссия» Д — «Челси»: первый удар в створ был нанесён только на 55-й минуте матча

Сегодня, 15 февраля, проходит матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» принимает «Челси». Команды встречаются на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиля Мансано прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На протяжении всего первого тайма команды в сумме нанесли 15 ударов по воротам, но ни один из них не летел в створ ворот. Единственный точный удар случился лишь на 55-й минуте встречи, когда крайний защитник «Челси» Рис Джеймс нанёс удар со штрафного — голкипер хозяев Грегор Кобель в красивом прыжке парировал удар, сумев сохранить счёт 0:0.

В рамках группового этапа «Челси» стал победителем группы Е, опередив в таблице «Милан», «РБ Зальцбург» и загребское «Динамо». Дортмундская «Боруссия» выступала в квартете G, где заняла вторую строчку, уступив только «Манчестер Сити», но обойдя «Севилью» и «Копенгаген».