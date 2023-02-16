Футбольный агент Пимента: флакон духов принадлежит мне, а Холанд нет, он не вещь

Футбольный агент Рафаэла Пимента рассказала об отношении к своим клиентам, среди которых числятся форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и полузащитник «Ювентуса» Поль Погба.

«Важно одно: игроки для меня не являются объектами, они мне не принадлежат, они мои клиенты. У меня есть флакон духов, он принадлежит мне. А Эрлинг Холанд мне не принадлежит. Он мой клиент, оказавший мне доверие, я должна заслуживать его каждый день, я должна быть честной и сдержанной во всём, что касается его жизни и его репутации.

Считаю, что это плохой вкус — составлять вам список игроков, как если бы это был список покупок. Я знаю, что в СМИ ожидают услышать от агентов: «У меня есть тот футболист, у меня есть этот футболист». Я понимаю это. Но я здесь, чтобы оказывать услуги, и мои клиенты всегда могут рассчитывать на меня по своему усмотрению.

В конце концов, если для игрока важно, чтобы я говорила о нём, я делаю это с удовольствием. Например, беру пример с Поля Погба. Давайте представим, что Поль собирается подписать крупный спонсорский контракт, и тогда я могу говорить о нём. Я говорю о Погба, чтобы подчеркнуть его, оценить. Но говорить о нём ради самого факта — нет, ведь он не трофей. Это мой взгляд на вещи», — приводит слова Пименты Footmercato.

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