Футбольный агент Пимента: флакон духов принадлежит мне, а Холанд нет, он не вещь

Футбольный агент Рафаэла Пимента рассказала об отношении к своим клиентам, среди которых числятся форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и полузащитник «Ювентуса» Поль Погба.
«Важно одно: игроки для меня не являются объектами, они мне не принадлежат, они мои клиенты. У меня есть флакон духов, он принадлежит мне. А Эрлинг Холанд мне не принадлежит. Он мой клиент, оказавший мне доверие, я должна заслуживать его каждый день, я должна быть честной и сдержанной во всём, что касается его жизни и его репутации.
Считаю, что это плохой вкус — составлять вам список игроков, как если бы это был список покупок. Я знаю, что в СМИ ожидают услышать от агентов: «У меня есть тот футболист, у меня есть этот футболист». Я понимаю это. Но я здесь, чтобы оказывать услуги, и мои клиенты всегда могут рассчитывать на меня по своему усмотрению.
В конце концов, если для игрока важно, чтобы я говорила о нём, я делаю это с удовольствием. Например, беру пример с Поля Погба. Давайте представим, что Поль собирается подписать крупный спонсорский контракт, и тогда я могу говорить о нём. Я говорю о Погба, чтобы подчеркнуть его, оценить. Но говорить о нём ради самого факта — нет, ведь он не трофей. Это мой взгляд на вещи», — приводит слова Пименты Footmercato.
Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ
- 16 февраля 2023
-
00:56
-
00:56
-
00:54
-
00:52
-
00:44
-
00:42
-
00:28
-
00:25
-
00:23
-
00:18
-
00:16
-
00:07
- 15 февраля 2023
-
23:53
-
23:51
-
23:49
-
23:37
-
23:31
-
23:16
-
23:13
-
23:12
-
23:07
-
23:05
-
22:56
-
22:34
-
22:29
-
22:28
-
22:22
-
22:21
-
22:18
-
22:15
-
22:11
-
22:10
-
22:05
-
22:01
-
21:55