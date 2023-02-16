«Боруссия» Д минимально обыграла «Челси» благодаря голу Адейеми

Сегодня, 16 февраля, завершился матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» принимала «Челси». Команды встретились на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиля Мансано прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый тайм команды завершили без голов. Всего оба клуба нанесли 15 ударов по воротам, но все они пролетели мимо створа ворот. Единственный опасный момент случился на 38-й минуте, когда игрок «Челси» Жоау Феликс пробил в перекладину.

Во втором тайме «Челси» какое-то время владел инициативой, пока «Боруссия» не реализовала одну из своих контратак. Случилось это на 63-й минуте, когда нападающий «Боруссии» Карим Адейеми пронёсся по всей половине поля лондонцев, обыграл сначала Энцо Фернандеса, затем голкипера Кепу Аррисабалагу, после чего точно пробил по пустым воротам.

В оставшиеся минуты синие пытались реализовать свои многочисленные моменты и изменить ход встречи, но дортмундцы смогли устоять перед натиском игроков Грэма Поттера. Встреча завершилась минимальной победой «шмелей» со счётом 1:0. Ответная встреча в Лондоне состоится 7 марта, начало — в 23:00 мск.