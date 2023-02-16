«Бенфика» уверенно обыграла «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

Сегодня, 16 февраля, завершился матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Бенфикой». Команды играли на стадионе «Ян Брейдель» в Бельгии. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 51-й минуте Жоау Мариу открыл счёт. Он реализовал пенальти. За две минуты до конца основного времени Давид Нерес укрепил преимущество команды Роджера Шмидта.

Отметим, что португальский клуб нанёс по ходу этой встречи 14 ударов по воротам соперника, бельгийцы же в свой актив записали на десять попыток меньше.

«Порту» выиграл группу B, набрав 12 очков. «Брюгге» (11) занял вторую позицию и также вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Португальцы выиграли группу с «ПСЖ», «Ювентусом» и «Маккаби».