«Боруссия» Д — «Челси»: на 90-й минуте между игроками произошла стычка на кромке поля

Сегодня, 15 февраля, проходит матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» принимает «Челси». Команды встречаются на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиля Мансано прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 90-й минуте между игроками команд произошла стычка. После грубого фола Юлиана Рюэрсона игроки лондонцев начали толкаться с футболистами хозяев, но главный арбитр сумел успокоить команды. Результатом стали жёлтые карточки для Мэйсона Маунта, Никласа Зюле и Юлиана Рюэрсона.

В рамках группового этапа «Челси» стал победителем группы Е, опередив в таблице «Милан», «РБ Зальцбург» и загребское «Динамо». Дортмундская «Боруссия» выступала в квартете G, где заняла вторую строчку, уступив только «Манчестер Сити», но обойдя «Севилью» и «Копенгаген».