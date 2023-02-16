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Де Брёйне толкнул Артету во время матча АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне толкнул главного тренера «Арсенала» Микеля Артету во время перенесенного матча 12-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 51-й минуте матча, при счёте 1:1, Де Брёйне направлялся быстро бросить аут, однако, Артета пытался отпихнуть мяч от футболиста, после чего бельгийский хавбек толкнул тренера.

В этом матче Кевин Де Брёйне забил гол и сделал одну результативную передачу.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии де Брёйне провёл за «Манчестер Сити» 22 матча, в которых записал в свой актив 4 гола и сделал 12 результативных передач.

После матча в активе «Арсенала» и «Манчестер Сити» стало по 51 очку. У лондонцев есть один матч в запасе.

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