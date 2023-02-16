Наставник «Боруссии»: нет необходимости извиняться после домашней победы в матче с «Челси»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (1:0).

«Приятно выйти победителем. Нам немножко повезло, и у нас был исключительный вратарь. Особенно, когда в конце первого тайма «Челси» доминировал, и мы изо всех сил пытались найти выход. Но нет необходимости извиняться после домашней победы над «Челси». Если бы вы видели, как часто мы бросали вызов самим себе, сколько ударов блокировали. Но Грегор Кобель в невероятной форме, и мы знаем, что, когда дела идут плохо, мы можем положиться на него», — приводит слова Терзиса официальный сайт УЕФА.

Победный гол в матче забил нападающий «Боруссии» Карим Адейеми на 63-й минуте. Ответная встреча в Лондоне состоится 7 марта, начало — в 23:00 мск.

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