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Холанд — о победе над «Арсеналом»: мы снова в деле!

Холанд — о победе над «Арсеналом»: мы снова в деле!
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу своей команды в матче АПЛ с лондонским «Арсеналом» (3:1).

«Сити» — это мы, а не я. Мы показали чемпионское выступление. Минимальная корректировка от Хосепа Гвардиолы помогла нам в перерыве. Иногда нам нужно играть в таком ключе и это то, что мы сумели сделать сегодня. Я горжусь каждым парнем в этой команде.

Мы можем признать, что «Арсенал» был лучшей командой в этом сезоне, поэтому играть против них непросто, но мы смогли провести великолепную игру и набрать важные три очка. Мы снова в деле!", — приводит слова Эрлинга Холанда BBC.

После матча в активе «Арсенала» и «Манчестер Сити» стало по 51 очку. У лондонцев есть один матч в запасе.

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