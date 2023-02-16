Поттер прокомментировал поражение «Челси» в матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». (1:0).

«Это была очень сильная игра, особенно во втором тайме. Мы создали много моментов, но я разочарован пропущенным голом. Я думал, что мы были доминирующей командой во втором тайме.

Мы были близки к тому, чтобы забить сами. Но они сломали нас. Это разочаровывает, нам нужно играть лучше. Мы были очень, очень хороши, нам просто нужно было забить. Мы развивающаяся команда и знаем, что есть много положительных моментов.

Вам всегда нужно немного удачи, но вы не можете ждать её, вы должны продолжать работать. Ребята отлично справляются со своей работой, но мы все ещё страдаем в данный момент. Но мы будем продолжать работать», — приводит слова Поттера официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча в Лондоне состоится 7 марта, начало — в 23:00 мск.

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