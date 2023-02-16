Гвардиола высказался о победе «Манчестер Сити» в матче с «Арсеналом» в АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
«В первом тайме «Арсенал» был намного лучше нас. Мы были недостаточно сосредоточены, может быть, потому, что я что-то изменил, и это было недостаточно хорошо. Во втором тайме мы были намного сильнее агрессивнее и намного, намного лучше. С первых минут второго тайма мы прессинговали гораздо выше и интенсивнее. И да, мы это сделали», — приводит слова Гвардиолы BBC.
После матча в активе «Арсенала» и «Манчестер Сити» стало по 51 очку. У лондонцев есть один матч в запасе.
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