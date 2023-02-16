«Специя» уволила главного тренера

Итальянская «Специя» сообщила об увольнении Луки Готти с должности главного тренера команды. Об этом информирует официальный сайт команды.



«Клуб хотел бы поблагодарить тренера за проделанную им работу и пожелать ему профессиональных успехов», — гласит официальное заявление клуба.



О том, кто сменит Готти на посту главного тренера команды пока не сообщается.



Готти работал в «Специи» с июля 2022 года. Под его руководством команда сыграла 25 встреч, в которых одержала шесть побед, семь раз сыграла вничью и ещё 12 раз проиграла.



После 22 туров итальянского чемпионата «Специя» располагается на границе зоны вылета — на 17-м месте — с 19 очками в активе. У ближайшего их преследователя, «Вероны», 17 очков.