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«Специя» уволила главного тренера

«Специя» уволила главного тренера
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Итальянская «Специя» сообщила об увольнении Луки Готти с должности главного тренера команды. Об этом информирует официальный сайт команды.

«Клуб хотел бы поблагодарить тренера за проделанную им работу и пожелать ему профессиональных успехов», — гласит официальное заявление клуба.

О том, кто сменит Готти на посту главного тренера команды пока не сообщается.

Готти работал в «Специи» с июля 2022 года. Под его руководством команда сыграла 25 встреч, в которых одержала шесть побед, семь раз сыграла вничью и ещё 12 раз проиграла.

После 22 туров итальянского чемпионата «Специя» располагается на границе зоны вылета — на 17-м месте — с 19 очками в активе. У ближайшего их преследователя, «Вероны», 17 очков.

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