Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдегор: «Сити» просто был лучше

Эдегор: «Сити» просто был лучше
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор подвел итоги матча с «Манчестер Сити» (1:3).

«Игра решалась в штрафных. Мы оказались недостаточно хороши как перед чужими, так и перед своими воротами. „Сити“ просто был лучше. В остальном от нас был хороший матч, у нас было много хороших отрезков, но нам нужно было быть лучше в штрафных.

Таков футбол. Иногда шансы могут не реализоваться. Но нам нужно прогрессировать в этом, становится хладнокровнее и изащищаться в своей штрафной. Это касается не какого-то одного игрока, а всей команды.

На матче была невероятная атмосфера, хотелось бы поблагодарить всех, кто пришёл на трибуны и сделал этот матч особенным. Мы сделаем всё, чтобы дать им что-то, что сделает их в итоге счастливыми», — приводит слова Эдегора BBC.

«Сити» грохнул «Арсенал» и вернулся на первое место. Не спас даже спорный пенальти «Сити» грохнул «Арсенал» и вернулся на первое место. Не спас даже спорный пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023