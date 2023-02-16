Эдегор: «Сити» просто был лучше

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор подвел итоги матча с «Манчестер Сити» (1:3).
«Игра решалась в штрафных. Мы оказались недостаточно хороши как перед чужими, так и перед своими воротами. „Сити“ просто был лучше. В остальном от нас был хороший матч, у нас было много хороших отрезков, но нам нужно было быть лучше в штрафных.
Таков футбол. Иногда шансы могут не реализоваться. Но нам нужно прогрессировать в этом, становится хладнокровнее и изащищаться в своей штрафной. Это касается не какого-то одного игрока, а всей команды.
На матче была невероятная атмосфера, хотелось бы поблагодарить всех, кто пришёл на трибуны и сделал этот матч особенным. Мы сделаем всё, чтобы дать им что-то, что сделает их в итоге счастливыми», — приводит слова Эдегора BBC.
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