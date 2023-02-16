Шмидт – о победе «Бенфики» в матче с «Брюгге» в ЛЧ: показали, что верим в себя

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт прокомментировал победу команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:0).

«Когда вы играете первый матч в гостях и побеждаете, это очень хороший первый шаг. Мы на полпути. Сегодня мы показали, что верим в себя. В первом тайме мы боролись. «Брюгге» оказывал сильное давление, у них было несколько моментов в штрафной, и нам приходилось защищаться, но даже там мы показали качественную игру. В конце первого тайма мы контролировали ход матча и шли вперед, нам удалось создать моменты. Во втором мы хорошо сыграли, забили пенальти. Было очень важно забить второй гол», — приводит слова Шмидта официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «Бенфикой» и «Брюгге» состоится 7 марта в Лиссабоне, начало – 23:00 мск.