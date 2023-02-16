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Гендиректор «Шахтёра»: ФИФА не заботится о футболе на Украине, они ставят себя выше закона

Гендиректор «Шахтёра»: ФИФА не заботится о футболе на Украине, они ставят себя выше закона
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Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин вновь раскритиковал ФИФА за правило о приостановке контрактов легионеров.

«ФИФА забрала всех наших иностранных игроков и не защитила нас от всех этих долгов», Это нелепая ситуация, которая приводит украинские клубы к банкротству. ФИФА не заботится об украинском футболе. Они нас не поддерживают, они просто пытаются показать кому-то, я не знаю кому, что они номер один и никто на них не повлияет и никто их не будет контролировать. ФИФА ставит себя выше закона. Нам нужно изменить это. Не только за донецкий «Шахтер», не только за украинские клубы. Нам нужно изменить его для всех клубов мира. Честно говоря, в данный момент я не знаю, как преодолеть эти потери. Я не знаю, какое будущее у нас будет», — приводит слова Палкина SportsPro.

Напомним, ранее «Шахтёр» подавал иск в отношении ФИФА с требованием о компенсации € 50 млн, однако данный иск был отклонён.

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