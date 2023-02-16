Жоау Мариу: было очень важно выиграть у такой крепкой команды, как «Брюгге», в гостях
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Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:0). Мариу стал автором первого португальской гола команды на 51-й минуте.
«Было очень важно выиграть у такой крепкой команды в гостях. Мы смогли провести отличный матч, забили два гола, но позади лишь половина пути. По правде говоря, мне повезло с пенальти, но это часть игры. Главное было победить, этот гол приблизил нас к нужной цели и вдохновил на второй гол. Мы провели трудный матч, так что заслужили свою порцию поздравлений», — приводит слова Жоау Мариу официальный сайт УЕФА.
Ответный матч между португальской «Бенфикой» и бельгийским «Брюгге» состоится 7 марта в Лиссабоне, начало – 23:00 мск.
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