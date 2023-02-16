Шикинью: «Бенфика» победила в матче с «Брюгге» заслуженно

Полузащитник «Бенфики» Шикинью прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:0).



«Мы крайне довольны таким результатом. Знали, что нас ждёт сложный матч. Мы не лучшим образом начали, но после 15 минут смогли найти свою игру. В итоге у нас получилось создать несколько хороших моментов и в конечном счете мы победили заслуженно», — приводит слова Шикинью официальный сайт УЕФА.



На 51-й минуте Жоау Мариу открыл счёт. Он реализовал пенальти. За две минуты до конца основного времени Давид Нерес укрепил преимущество команды Роджера Шмидта.



Отметим, что португальский клуб нанёс по ходу этой встречи 14 ударов по воротам соперника, бельгийцы же в свой актив записали на десять попыток меньше.



Ответный матч между «Бенфикой» и «Брюгге» состоится 7 марта в Лиссабоне, начало – 23:00 мск.