«Боруссия» впервые с 2016 года обыграла английский клуб

Дортмундская «Боруссия» впервые с 2016 года сумела обыграть английский клуб в официальном матче. Накануне дортмундцы одержали победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (1:0).



В последний раз дортмундскому клубу такое удавалось 17 марта 2016 года. Тогда «Боруссия» на выезде оказалась сильнее «Тоттенхэма» — 2:1.



С тех пор «Боруссия» встречалась с английскими клубами десять раз, потерпев восемь поражений и дважды сыграв вничью.



Победный и единственный гол в матче, прошедшем на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия), забил нападающий «Боруссии» Карим Адейеми на 63-й минуте. Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне состоится 7 марта, начало — в 23:00 мск.