Жоан Лапорта прокомментировал информацию о том, что «Барселона» платила судьям

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию о том, что информация, что «Барселона» платила деньги бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейр.
«Действительно, новость удивительная, и неслучайно она выходит именно сейчас. И что я могу сказать, так это то, любая придирчивая, тенденциозная интерпретация, которая намекает на то, чего нет, получит соразмерный и адекватный ответ со стороны клуба, и поэтому мы оставляем за собой право на все действия, необходимые для защиты чести. «Барселоны». Я говорю это болельщикам Барселоны. Неслучайно эта информация появляется именно в то время, когда у «Барсы» все хорошо. Это не случайно», — приводит слова Лапорты Football Espana.
После 21 тура «Барселона» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 56 очков.
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