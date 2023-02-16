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Неймар поучаствовал в покерном турнире на следующий день после поражения от «Баварии»

Неймар поучаствовал в покерном турнире на следующий день после поражения от «Баварии»
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Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар поучаствовал на турнире European Poker Tour в Париже, сообщает RMC Sport, ссылаясь на информацию в социальных сетях Poker Stars.

В среду, 15 февраля, на следующий день от поражения французского клуба «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов Неймар неожиданно появился на покерном турнире. Сообщается, что сначала бразилец сел за стол в середине дня, быстро проиграл и ушёл. В 22:30 по местному времени он вернулся, чтобы на большом турнире разыграть €10000.

Поведение Неймара вызвало разговоры у болельщиков, особенно на фоне мотивационной речи французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе после поражения от мюнхенцев. В этой речи Мбаппе призывал партнёров выспаться и привести себя в порядок перед ответной встречей.

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