«Впереди много хорошего». Поттер высказался о поражении от «Боруссии»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о поражении команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». (1:0).



«Всё можно оценить по реакции болельщиков. Они настроены на позитив, видят игру команды и здорово её принимают. Наша команда ещё только строится, и мы знаем, что впереди много хорошего. Всегда требуется немного удачи, а так, надо продолжать работать. Парни фантастически много трудятся, но сейчас у нас сложный период», — приводит слова Поттера BT Sport.



Победный и единственный гол в матче, прошедшем на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия), забил нападающий «Боруссии» Карим Адейеми на 63-й минуте. Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне состоится 7 марта, начало — в 23:00 мск.