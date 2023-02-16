«Боруссия» обыграла «Челси», «Ман Сити» догнал «Арсенал». Главное к утру

Дортмундская «Боруссия» обыграла лондонский «Челси» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» догнал лондонский «Арсенал» в чемпионской гонке английской Премьер-лиги, российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в первом круге турнира в Роттердаме. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Боруссия» Д минимально обыграла «Челси» благодаря голу Адейеми.
2. «Ман Сити» обыграл «Арсенал» и сравнялся с «пушкарями» по очкам в таблице АПЛ.
3. Андрей Рублёв в первом круге уступил Алексу де Минору и покинул турнир в Роттердаме.
4. Месси больше не хочет продлевать контракт с «ПСЖ». Он думает о переходе в «Интер Майами».
5. ЦСКА в овертайме проиграл УНИКСу в Единой лиге ВТБ.
6. Панарин стал третьим российским игроком, набравшим 60 очков в этом сезоне НХЛ.
7. «Барселону» могут исключить из Ла Лиги за подкуп судей.
8. Неймар поучаствовал в покерном турнире на следующий день после поражения от «Баварии».
9. Бензема обошёл Рауля по голам и стал пятым бомбардиром в истории Ла Лиги.
10. Источник в «ПСЖ» заявил о готовности отпустить Неймара бесплатно.
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