Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Persian Soccer: сборная России сыграет товарищеский матч с Ираном в Тегеране в марте

Persian Soccer: сборная России сыграет товарищеский матч с Ираном в Тегеране в марте
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная России сыграет товарищеский матч в Тегеране с командой Ирана в марте 2023 года.

Об этом сообщает в соцсетях Persian Soccer со ссылкой на заявление президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа. Планируется, что иранцы также сыграют два матча с Ираком. Также сообщается, что в Иран отправится женская сборная России, которая сыграет с местной командой.

Отметим, что вчера, 15 февраля, министр спорта России Олег Матыцин провёл встречу в Тегеране с иранским коллегой Сейедом Хамидом Саджади Хазаве.

Сборная России по футболу отстранена от участия во всех международных официальных играх. Команда Валерия Карпина пропустила чемпионат мира — 2022, а также не примет участия в отборе на Евро — 2024 и розыгрыше Лиги наций.

Новость по теме
«Надо играть официальные матчи». Глебов — о возможном переходе России в АФК
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023