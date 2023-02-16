Глава судейства РФС — о VAR: не будет видно всё и всегда. Я на эту тему не загоняюсь

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев высказался о системе VAR. Специалист считает, что идеальной видимости в видеоповторах добиться практически невозможно.
«Незасчитанный гол в матче «Крылья» – «Краснодар»? Не будет такого, что видно всё и всегда. Я на эту тему не загоняюсь. Мне кажется, предельной стерильности не будет никогда. Если мы хотим двигаться в сторону бухгалтерского подхода, то давайте развивать лигу так, чтобы она зарабатывала фантастические деньги и мы могли себе позволить технологию фиксации гола. Мы должны оставаться адекватными.
Лига зарабатывает определённые деньги. Что-то можем себе позволить, что-то нет. На этом я для себя разговор закрываю. Вот хотел бы я ездить на кроссовере Lamborghini за 40 миллионов? Конечно. Могу ли я себе это позволить? Если отказаться от многого, продать всё, что есть, то, наверное, могу. Но есть ли в этом смысл? Нет. Так и здесь. Это излишество по нашим экономическим возможностям. Спорная ситуация, о которой вы рассказали, была один раз. Насколько лиге необходимо тратить на это десятки миллионов рублей? Я думаю, что можно направить средства на что-то другое», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
- 16 февраля 2023
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