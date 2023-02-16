Каманцев допустил, что Карасёв возобновит международную карьеру вопреки своим словам
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Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев поделился мнением об арбитре Сергее Карасёве и перспективах продолжения его международной карьеры.
«Карасёв входит по текущему рейтингу в тройку лучших. Я с ним не обсуждал, но, наверное, речь шла про его пик – 1/4 финала или полуфинал чемпионата мира. Он понимает, какой у него будет возраст к ЧМ-2026. Хотя я не представляю, чтобы он отказался от работы на матче группового этапа еврокубкового турнира, если его позовут, например, осенью. Чисто психологически гораздо проще сказать, что я ни на что не рассчитываю. Если позовут, будет приятный сюрприз», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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