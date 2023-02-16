Каманцев: судей спокойно можно полоскать. Писать о нас плохо — хорошо

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев прокомментировал критику судей в СМИ.



«У нас есть ситуации, когда часть своей персональной ответственности менеджеры и тренеры перекладывают на судей. Мы с этим боремся. У нас отсутствует контекст, но это и понятно: журналисты работают с клубами, и, если вы плохо о них пишете, они закрываются. Мы этого не делаем. Поэтому нас спокойно можно полоскать. А клуб попробуй пополощи. Мы же знаем кейсы, когда клубы отказывались от сотрудничества с конкретными СМИ. Мы находимся с клубами в идеологически разных ситуациях. Писать плохо о нас – это хорошо», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.